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Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor

AA

Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor

ANTALYA (AA) - SERVET TÜMER - Antalya'da geçen sene sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 9 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, başka canların yanmaması için mücadele ediyor.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, AA muhabirine, kızın kaybedeli 15 ay olduğunu, Mahra'nın yokluğunun kendilerinde kapanmaz yaralar açtığını söyledi.

Kızının odasına girdikleri her gün aynı acıyı tekrar yaşadıklarını ifade eden Pınar, "İlk günkü gibi yokluğunu fazlasıyla hissediyoruz. Küçük oğlumuz her bu odaya girdiğinde ablasının bebeğine sarılıp öpüyor. Mezarına gittiğimizde ablasına sarılıyor. Resmini öpüyor." dedi.

Kızının ölümünün ardından "Başka Mahralar ölmesin" sloganıyla kurdukları dernekle sahipsiz köpeklerin toplanması için çalıştıklarını vurgulayan Pınar, sivil toplum kuruluşu olarak halkı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Pınar, derneğin kurulmasının ardından "Köpeklerin ölümünü ve itlafını istiyorlar" gibi sözlerle karşılaştıklarını aktararak hiçbir zaman itlafı savunmadıklarını, "Köpekler öldürülsün" gibi bir cümle de kullanmadıklarını söyledi.

Sahipsiz köpekler için yaşam alanları oluşturulmasını ve sokakların güvenli hale getirilmesini istediklerini anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Mücadelemiz sırasında çok büyük tehditler aldık. Ölüm tehditleri, hakaretler, evimizin önünde silah sıkmalar gibi. Bunların hepsi adli makamlara iletildi. Bazıları hakkında mahkeme devam ediyor. Yılmadık, mücadelemize devam ediyoruz. Kızımıza bir söz verdik. Sokaktaki başıboş köpekler ile ilgili 5199 sayılı kanunun değiştirilerek, köpeklerin toplanması için mücadele ediyoruz. Başka Mahralar ölmesin diye mücadelemize devam ediyoruz. Devletimizden de bununla ilgili karşılık almaya başladık. Bir kanun çalışması yapılıyor. Bununla ilgili Bolu'da bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştaya da katıldık. Devletimize güveniyor ve bekliyoruz."

- "Gün geçtikçe çok can yanıyor"

Murat Pınar, sahipsiz köpekler nedeniyle yaşanan yeni örnekler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Halkımızdan başıboş sokak köpeklerinin toplanması konusunda verilen mücadele konusunda destek istiyorum. Ebeveynlerin 'Benim çocuğuma bir şey olmadı' diyerek arkalarını dönmemeleri gerekiyor. Bir gün sokağa çıktıklarında başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğrayabileceklerini asla unutmamalarını ve birer aday olduklarını bilmelerini istiyorum. Devletimden Mahra'nın babası olarak tek ricam, bu başıboşluğa son verip 5199 sayılı kanunu bir an evvel değiştirmeleri. Gün geçtikçe çok can yanıyor."

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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