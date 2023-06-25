Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2022 Medya Başarı Ödüllerini kazananlar açıklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2022 yılı Medya Başarı Ödülleri yarışmasında Anadolu Ajansında (AA) serbest muhabir olarak hizmet veren Mert Cantürk, Dijital Medya Fotoğrafı dalında ödüle layık görüldü.

AGC Başkanı Gaye Coşkun, cemiyette yapılan toplantıda, 2'si jüri özel olmak üzere 12 dalda 14 eserin ödül aldığını söyledi.

Coşkun, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve AGC'nin 30'uncu kuruluş yılına yakışır bir törenle ödülleri sahiplerine vermek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Eserleri değerlendiren çok değerli jüri üyelerimiz TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir'e TGK Dış İlişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni'ye, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'a, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel'e, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'e ve Anadolu Ajansı Başmuhabiri Yasin Tuncer'e teşekkür ediyorum." dedi.

- Ödüller

Gazete Haberi: Mehmet Al (Gerçek Alanya Gazetesi)

Gazete Haberi: (Jüri Özel Ödülü) İbrahim Akdağ (Alanya Güneşi Gazetesi)

Güncel Yazılar: Mehmet Dikici (Alanya Postası Gazetesi)

Sayfa Düzeni: Gizem Çetinkaya (Gerçek Alanya Gazetesi)

Gazete Röportaj: Özlem Kaygusuz (Alanya Postası Gazetesi)

Gazete Röportaj (Jüri Özel Ödülü): Asiye Araz (Inkjection Dergisi)

Reklam Tasarım: Büşra Taşar (Alanya Time Dergisi)

TV Haber: Servet Sipahioğlu (ATV Televizyonu)

Montaj Kurgu Jenerik: Işıl Fatma Arslan (Alanya Time Haber)

TV Spikerlik: Özlem Kaygusuz (Alanya Posta TV)

Kültür Programı: Raşit Fehmi Raşitoğlu (Alanya Posta TV)

Spor Programı: Uğur Veysel Okşar (Digi Z TV)

Dijital Medya Köşe Yazısı: Ayhan Çetinkaya (Habercialanya.com)

Dijital Medya Fotoğraf: Mert Cantürk

Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü: Fadıl Kösedağ

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