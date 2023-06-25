Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Gölova Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada Tayfur Yavuzoğlu, Filiz Ateş, Hüseyin Can Özdemir, Murtaza Ateş, Pınar Şahan ve Ayşegül Ertürk yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuzoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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