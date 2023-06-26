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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu

AA

Antalya'da kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün kaybolan 85 yaşındaki Ahmet Güler bulundu.

Akoluk Mahalle Muhtarı Kerim Hakan Çelen, Güler'in evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği, AKUT, İHH arama kurtarma ve Akseki Komando Timi sevk edildi.

Bölgede 8 saat süren arama çalışmalarının ardından Güler, mahalleye yakın bir bölgede bulundu.

Hafıza sorunu yaşadığı belirten Güler, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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