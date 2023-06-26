Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyunun ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerine akın etti.

Turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, şezlonglarda güneşlendi, kimi aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, kimi de bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı Antalya'da bazıları da deniz kenarında, getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu, kahvelerini içti, kimisi parklarda spor yaptı.

Andrenalin tutkunları da Varyant bölgesinde yamaç paraşütü gerçekleştirdi.

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