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Antalya'da falez plajları arife günü hizmete açılacak

AA

Antalya'da falez plajları arife günü hizmete açılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Falezler bölgesindeki plajlar, Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve "yalı yar" olarak da adlandırılan Falezler bölgesindeki Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları, arife günü saat 06.30'da açılacak.

Misafirler, 08.30'dan itibaren şezlong, şemsiye ve büfe hizmetinin de başlayacağı plajları saat 20.00'ye kadar kullanabilecek.

Belediyenin Erdal İnönü Kent Parkı'nda Dağ Yakası ve Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı uç nokta Bababurnu'ndaki Ziya Gökalp Kent Parkı'nda yer alan Deniz Yüzü işletmeleri de bayramın ikinci günü açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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