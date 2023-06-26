Antalya Valisi Yazıcı'dan Kurban Bayramı mesajı

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yazıcı, mesajında, ibadet olmasının yanında toplumsal hayatla sembolleşen Kurban Bayramı'nın kırgınlıkları bir tarafa bırakarak sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirtti.



Araç kullanacakların trafikte dikkatli olmasını isteyen Yazıcı, yorgun ve uykusuzken yola çıkılmamasını önerdi.

Bayramların yardımlaşmanın üst düzeye çıktığı özel günlerden olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Milletçe bir arada her türlü güzelliği yaşadığımız bu özel günleri dostlarımız, akrabalarımız, hastalarımız ve büyüklerimizi ziyaret ederek, yetimlere ve muhtaçlara yardım eli uzatarak, çocukları sevindirerek geçirmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



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