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Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Çavuşoğlu, başkanlığa yeniden seçildi

AA

Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Çavuşoğlu, başkanlığa yeniden seçildi

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa getirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki genel kurulda, Divan başkanlığını Cengiz Aydoğan yaptı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

Olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Hasan Çavuşoğlu, açık oylamada yeniden başkanlığa seçildi.

Kurulda konuşan Çavuşoğlu, sabit gelir kaynaklarının Alanyaspor için çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de yaşamak için çok ciddi kaynaklara ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu kulüp 7 yıldır Süper Lig'de. Bu yıl çok zorlandık. Kaliteli futbolcu parayla oluyor. Elinizde bütçeniz yoksa veya az olursa bunu yapma şansınız yok. 7 yıldır Alanya'nın Süper Lig'de yaşaması bir mucize. Bu mucizeyi futbolcu alıp satarak gerçekleştirdik. Her zaman futbolcu alıp satacağız diye bir şey de yok. Bu yıl ilk kez futbolcu satamadık." dedi.

Çavuşoğlu, altyapıya önem verdiklerini ve inşa ettikleri tesisle yeni genç yetenekler çıkarmak istediklerini belirtti.

Altyapıdan çıkıp iyi süreler almayı başaran futbolcuları Yusuf Özdemir'e Türkiye ve Avrupa'dan takımların ilgisinin olmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, dışarıdan futbolcu alıp, sonra satarak da gelir elde etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Alanyaspor'da 12 yıllık döneminde yönetim olarak herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İlerde bu yönetimi suçlamaya da kimsenin hakkı yok. Bu kulübe ne kadar sahip çıkıldığına bakmak gerekiyor. Öncelikle birkaç kişinin değil, bir şehrin sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray maçı oluyor, 8 bin, 8 bin 500 kişi geliyor. 2 hafta sonra çok hayati bir Ümraniye maçımız oluyor, 2 bin 500 kişi geliyor. Bu olunca yönetimin de hevesi kesiliyor. Şehrin takımıyız. Her maç aynı ilgi olmalı. Biz bu stadı neredeyse hiç dolduramadık. Bir depremzedeler için oynanan Galatasaray maçında doldu."

Çavuşoğlu, Alanya'nın Süper Lig'deki yedinci sezonunda dünyanın her noktasında bilinirliği olan bir takım haline geldiğini dile getirdi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise Alanyaspor'un kent markasına önemli değer kattığını, turuncu-yeşillilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu sonunda seçilen 48 kişilik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Cebeci, Ahmet Çiğdem, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ahmet Ali Yüksel, Ali Baki Boz, Anıl Övençoğlu, Aycan Fenercioğlu, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Güven Yıldırım, Hasan Özcan, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Murat Kayacan, İsmet Demir, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oğuz Keser, Ramazan Caner, Sefa Ertuğ, Selami Fazlıoğlu, Seyfettin Yer, Veysi Aladağ, Yakup Şimşek, Ziya Gen."

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