Antalya açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, içerisindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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