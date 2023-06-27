Depremzede çiftin düğün hayali Antalya'da gerçekleşti

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve felaketten bir ay sonra evlenen çift, erteledikleri düğünü yerleştikleri Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaptı.

Depremden üç ay önce sözlenen, felakette evleri yıkılan ve bazı aile yakınlarını da kaybeden Sudenaz Mekikci (22), Semih Mekikci (23) çifti, afetin üzerinden bir ay geçtikten sonra sade bir nikah töreniyle evlendi.

Çiftin ertelemek zorunda kaldığı düğününü, sera işçiliği yapmaya geldikleri Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) Başkanı Sebile Şavkar, hayırseverlere öncülük yaparak organize etti.

Mavikent Mahallesi'ndeki Yalıpark Açık Hava Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğünde, Sudenaz Mekikci hayali olan gelinliği, Semih Mekikci de damatlığını giydi.

Semih Mekikci, yaptığı açıklamada, düğünlerinin yapılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını, depremlerin ardından sade törenle evlendiklerini, kendisinin damatlık eşinin ise gelinlik giyemediğini söyledi.

Sudenaz Mekikci de yaklaşık iki yıl önce vefat eden annesinin hayattayken kendisine sürekli, "Ölmeden seni telli duvaklı gelin olarak görmek istiyorum." dediğini anlattı.

Felaketin ardından hem maddi imkansızlıklar hem de yaşadıkları travmadan dolayı düğün yapamadıklarını, bunun da içinde ukde kaldığını ifade eden Mekikci, "Depremin ardından seralarda işçilik yapmak üzere geldiğimiz Kumluca'da hayırsever insanlar bize yardımcı oldu. UMESKO Başkanı Sebile ablamız organize yaptı, çok güzel bir düğün yapıldı. Biz çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

UMESKO Başkanı Şavkar da depremzede çiftin düğün organizasyonunun güzel olduğunu belirterek, "Gelinimizin annesi olmadığı için ben anne görevini üstlendim. Sonuçta benimde düğünüm oldu. Her genç kızın hayali olan gelinliği Sudenaz'ımıza giydirdik. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bize destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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