Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Kurban Bayramı mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, yardımlaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların bittiği, hasretliklerin sona erdiği bir bayram olmasını diledi.

Böcek, belediyeye ait resmi plakalı toplu ulaşım araçlarının ve hafif raylı sistem araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Böcek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz Kurban Bayramı berekettir. Toplumsal birlik ve beraberliğin yaşandığı en özel, en önemli değerimizdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm önlemlerimizi aldık bu noktada siz değerli hemşerilerimin de gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyor ve bayramın Antalya'mıza, ülkemize, dünyaya sağlık, mutluluk, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum."





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