ANTALYA/BURDUR (AA) - Antalya ve Burdur'da Kurban Bayramı namazı kılındı.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Vatandaşlara kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki il protokol mensupları, namazın ardından cami avlusundaki bayramlaşmaya katıldı. Yazıcı, vatandaşların tek tek bayramını kutladı.

Dini bayramların, kırgınlıkların bir tarafa bırakarak sevgi, saygı, hoşgörü birlik, beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın üst düzeye çıktığı en özel günler olduğunu anımsatan Vali Yazıcı, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşmaya, MHP Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

- Burdur

Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından kılınan bayram namazının ardından camide bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Cami bahçesinde konuşan Vali Arslantaş, içinde pek çok hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aziz milletin varlığını ebedi kılacak en önemli hususların başında milli ve manevi değerlere sımsıkı sarılmak ve layıkıyla yaşamak olduğunu belirten Arslantaş, "Bayramlar, milletimizin kültür hazinesinde her zaman var olacaktır. Bu duyguları yüceltmek ve yükseltmek her Türk ferdinin görevi olmalıdır. Bu bayramı özümüzdeki saffete dokunma fırsatı bilelim. Bu bayram ahir ucu ölümlü dünyada bir yetimin başını okşayıp bir ufaklığa harçlık vermenin saadetinden kendimizi mahrum etmeyelim. Yalnız sevdiklerimizi değil sevmediklerimizi de içten gelen bir samimiyetle kucaklayalım. İyilik ve neşenin bulaşıcı olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım." diye konuştu.

Çorba ikramının ardından bayramlaşma programı sona erdi.

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