Finike Kaymakamı Çelik, şehit kabirlerini ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçede bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.



Kaymakam Çelik, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Murat Kemal Karayaka, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Aydın, Sahil Güvenlik Komutan Melih Başaran ve İlçe Müftüsü Hasan Kırkan ile Yuvalı ve Bağyaka mezarlıklarındaki şehit piyade uzman onbaşı Turgut Burkay Korkmaz ve şehit er İsmail Çalkan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin emaneti olan aileleri hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını, aziz şehitleri kabri başında ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.



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