Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

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