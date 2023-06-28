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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor

AA

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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