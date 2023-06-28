Alanya'da bayramlaşma programı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir bayram olmasını temenni ederek, vatandaşlarla bayramlaştıklarını ifade etti.

Törende yerleşik yabancıların da yer aldığını aktaran Ürkmezer, "Huzurlu bir bayram için güvenlik güçleri başta olmak üzere bütün birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor." dedi.

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