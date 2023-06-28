Antalya'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zeynal Abidin Özen (65) idaresindeki 06 ZYH 62 plakalı otomobil, Kepezbeleni Mahallesi Oymapınar Barajı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazada, İbrahim Hayri (56) ile Nuran Özen (53) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ezgi (24) ve Ahmet Özen (18) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Manavgat ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ezgi Özen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi.

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