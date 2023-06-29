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Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor.

Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor.

Masmavi denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik ilçelerden Kaş'ta, bazı otel, pansiyon, apart ve villalardaki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Dalış okulları, çay bahçeleri, lokantalar, kafeler ve alışveriş merkezleri tam kapasiteyle çalışıyor.

Liman Ağzı ve Kekova ile Kaş'a iki kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası'na düzenlenen deniz turlarına, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı, caretta carettalara ev sahipliği yapan, kilometrelerce uzunluktaki Patara Plajı ile İnceboğaz, Akçagerme, Büyük Çakıl, Küçük Çakıl ve Seyret Çakılı plajları çok sayıda turisti ağırlıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.

Tatilcilerden Okan Karagöz, AA muhabirine, Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin sunduğu hizmetlerden ve fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade etti.

İsmail Hakkı İnan ise Kaputaş'ı yurt dışından gelen arkadaşının sayesinde öğrendiğini, Kaş'ta güzel bir tatil geçirdiklerini anlattı.

ABD'nin Miami kentinden tatile gelen Erica Maria Gonzales ise Türklerin misafirperver olduğunu belirterek, "Burası kesinlikle muhteşem, insanlar, kumsallar çok güzel, yemekler harika. Büyülü, gerçek dışı fotoğraflar. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezdim." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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