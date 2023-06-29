Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Şahin ve protokol üyeleri sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Protokol burada polis, jandarma personeli, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Şahin ve protokol, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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