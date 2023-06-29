Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi Toslak mevkisinde, H.K. (19) idaresindeki 59 EE 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.Ö. (19) yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulanmadığı öğrenildi.

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