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İç pazarı hareketlendiren tatil, turizm sektörüne "çifte bayram" yaşatıyor

AA

İç pazarı hareketlendiren tatil, turizm sektörüne "çifte bayram" yaşatıyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla doluluk oranlarının tesislerin çoğunda yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da hem iç hem dış pazarda yaşanan hareketlilik sektöre can suyu oldu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya kent merkezinin yanı sıra Alanya ilçesinden Kaş'a kadar sahil bandındaki tesislerin tamamında yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışındaki gurbetçilerin tatil için ülkeyi tercih etmesi, okulların tatil edilmesi, erken açıklanan 9 günlük bayram tatili ve dünyanın her köşesinden gelen yabancıların tatillerini Türkiye'de yapması sektöre hareket kattı. İl genelinde tesislerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Tatil sürecinde 24 Haziran'da 1124 uçuş gerçekleşerek rekorun kırıldığı Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerindeki hareketlilik de halen sürüyor. Havalimanından günlük ortalama 985 uçuş gerçekleştirildiği kente deniz ve kara yoluyla da turist geliyor.

Tatilciler, Konyaaltı, Lara, Sarısu, Adrasan, Olimpos, İncekum, Kleopatra, Kaputaş, Phaselis Antik Kenti, Patara, Side ve Damlataş başta olmak üzere masmavi rengiyle büyüleyen plajlardan denize giriyor, güneşleniyor.

- "Ciddi anlamda doluluk yaşanıyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin tatil bölgelerinde ciddi anlamda doluluk yaşandığını söyledi.

Antalya'nın turizmin merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Hem tatilin erken açıklanması tüm okulların tatile girmesi, sınavların bitmiş olması, 9 günlük Kurban Bayramı tatili iç turizm hareketini ciddi anlamda pekiştirdi. Doluluklar yüzde 100'e yaklaştı, bu bizim için sezonun başlaması anlamına geliyor. Temmuz-ağustos yüksek doluluk sezonu. Eylül-ekim aylarının da güzel geçeceğine inanıyorum. 9 günlük Kurban Bayramı tatili iç turizm hareketi olarak tam anlamıyla bize ilaç gibi geldi. Antalya'da yüzde 100'e yakın doluluklar yaşanıyor. Bayram tatilinde Antalya'ya iç pazardan paketli turla gelen turist sayısı 300 bini geçti. Türkiye genelinde 2 milyon civarında iç pazar hareketliliği yaşanıyor."

Dış pazar hareketliliğinin de sürdüğüne işaret eden Kavaloğlu, kente 5,5 milyon civarında yabancı turist geldiğini, geçen seneye göre yüzde 30 artış olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, Türkiye'nin 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için ciddi anlamda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, sektörün bu süreçte "çifte bayram" yaşadığını söyledi.

Antalya'nın bayram tatilinde ciddi rağbet gördüğünü anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"Bayramın haziran sonuna denk gelmesi lehimize oldu. Alanya'dan Kaş'a kadar çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Antalya bu anlamda dünyadan rağbet görüyor. Yurt dışında yaşayan Türkler de bayram tatillerini burada geçiriyor. Bayram sürecinde hem iç turizm hareketi hem yurt dışında yaşayan Türklerin gelişleri hem de yabancı misafirlerin tercihiyle Antalya'da yüksek sezon başladı. Bayram tatilinden sonra da hareketlilik sürecek."

- "Kaş'taki villalar yüzde 95 doldu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Kundu ve Belek bölgelerindeki otellerin tamamen dolduğunu, Kemer'deki doluluğun da yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.

Hareketli bir dönem geçirdiklerini aktaran Perçin, "Olimpos, Çıralı, Kaş Kalkan, Kekova ful. Kaş'taki villalar yüzde 95 doldu. Bayram sürecinde sadece tesislerde 600 bin civarında iç pazardan konaklama olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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