Antalya'da "Yeşilçam Festivali" düzenlenecek

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Yeşilçam'ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı filmi oyuncularının katılımıyla "Yeşilçam Festivali" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen festival, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde, 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan müzik dinletileri ve sahne performansları, sihirbaz, hokkabaz gösterileri, Yeşilçam bandosu ve Yeşilçam Vokal Grubu sanatseverlerle buluşacak.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncuları, söyleşi programına katılacak.

Festival, 21.30'da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimiyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.