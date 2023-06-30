Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor

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ANTALYA (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 2 kez başpehlivanlığı kazanan Antalyalı Orhan Okulu, yeniden altın kemerin sahibi olmak için hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor güreşçilerinden Okulu, bu yıl 7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için antrenmanlarını sürdürüyor. "Paşa'nın Aslanı" lakaplı 34 yaşındaki Okulu, geçmiş yıllarda 2 kez kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığını yeniden kazanmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okulu, Kırkpınar'ı yağlı güreşin olimpiyatı olarak nitelendirerek, "Allah sakatlık vermediği sürece orada savaşacağız. Altın kemeri Antalya'ya, Muratpaşa'ya getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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