Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.G'nin (27) kullandığı 42 AJH 013 plakalı kamyonet ile H.E.B. (18) idaresindeki 07 HYR 82 plakalı motosiklet Okurcalar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan M.U.Ç. (20) yaralandı. Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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