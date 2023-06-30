Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Hakan Köçeber (22) yönetimindeki 07 AYC 350 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Veli Doğru yönetimindeki 09 AHS 310 plakalı otomobil ile Faruk Kaplan'ın kullandığı 07 FF 701 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Köçeber ve kullandığı araçta bulunan Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.



Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen gençlerin bulunduğu aracın motorunun çarpışmanın etkisiyle otomobilden ayrılarak metrelerce uzağa savrulduğu dikkati çekti.

Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



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