Finike'de ailesinin haber alamadığı genç kız aranıyor

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde 24 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Senem Nur Demirel, jandarma ekiplerince aranıyor.

Turunçova Mahallesi'nde yaşayan Hatice Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 24 gün önce arkadaşının doğum gününe gitmek için evden ayrıldığını belirtti.

O günden bu yana kızından haber alamadığını ifade eden Demirel, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Kızının herhangi bir sorununun bulunmadığını anlatan Demirel, kızı için endişelendiğini dile getirerek, görenlerin jandarmaya bilgi vermesini istedi.



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