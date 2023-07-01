Antalya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

G.Ö. (57) idaresindeki 33 ZD 291 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan N.Ö. (48) ve B.Ö. (15) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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