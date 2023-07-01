Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.Y'nin (67) kullandığı 07 LST 07 plakalı otomobil, Okurcalar Mahallesi'nde karşı şeritten gelen Emin Dere (29) kontrolündeki 07 NA 366 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emin Dere, kurtarılamadı.





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