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ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp koşuyla tamamlandı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

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