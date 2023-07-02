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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA

Alanya'da polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda yaya geçidinin olmadığı noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e (49) trafik polisi aracı çarptı.

Polislerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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