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Ukrayna'da barajın patlatılması sonucu evsiz kalan yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

AA

Ukrayna'da barajın patlatılması sonucu evsiz kalan yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının ardından oluşan su baskını nedeniyle evsiz kalan yetim çocuklar ve koruyucu ailelerinden oluşan 36 kişilik kafile, Antalya'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimleriyle geçen yıl marttan itibaren Ukrayna'dan tahliye edilen çocuklar, başta Antalya olmak üzere farklı kentlere yerleştirildi.

Çatışmaların sürdüğü Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu, yetim çocukların koruyucu ailelerinin evi de sular altında kaldı. Evsiz kalan yetim çocuklar ve koruyucu ailelerine Türkiye kucak açtı.

Bölgeden tahliye edilen 23 yetim çocuk ve koruyucu ailelerden oluşan 36 kişilik kafile, Moldova üzerinden Antalya'nın Manavgat ilçesinde getirilerek, konaklayacakları otellere yerleştirildi.

- "Güvende olduklarını idrak edemiyorlar"

"Savaşsız Çocukluk Projesi"nin koordinatörü Yana Nahorna, AA muhabirine, Ukrayna'dan Türkiye'ye çocukların tahliyesinin sürdüğünü söyledi.

Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellerde konaklama sağladıklarını anlatan Nahorna, "Şu an 3 otelde toplam 700 çocuk konaklıyor. Dün sabah saatlerinde bir kafile daha Herson'dan geldi. Kafilede selden kurtarılan aileler ve çocuklar var." dedi.

Kafilenin, yaklaşık 2,5 gün süren yolculukla Türkiye'ye geldiğini belirten Nahorna, çocukların ve ailelerin psikolojik açıdan oldukça yıpranmış olduklarını dile getirdi.

Çocukların gönüllüler ve psikologlar eşliğinde rehabilite edileceğini dile getiren Nahorna, "Savaşın etkisini hala hissediyorlar. Şu an güvende olduklarını idrak edemiyorlar. Evleri ve hayatları yok oldu. Şok altındalar. Aylarca sığınakta kalanlar, ormana kaçarak kurtulanlar var. Ancak şimdi buradalar, bu nedenle çok mutluyuz. Onlara yardım edebilmek bizim için çok önemli. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'ne bize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nahorna, bölgeden, ilerleyen günlerde 3 kafilenin daha geleceğini ve otellere yerleştirileceklerini kaydetti.

-"Her anım korkuyla geçiyordu"

Çocuklara koruyucu ailelik yapanlardan Galyna Şkrebeta da 9 yetimin bakımını üstlendiğini anlattı.

En küçük çocuğunun 6 yaşında olduğunu belirten Şkrebeta, savaş bölgesinde aylardır korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Sayısız kez ölümün kıyısından döndüklerini anlatan Şkrebeta, "Savaş başladığında çok korktuk. Aylardır işgal altında yaşıyorduk. Sürekli etrafımızda, çok yakınımızda bombalar patlıyordu. Hayatımızdan endişe ediyorduk. Evimizin çok yakınına bombalar düştü ve son anda kurtarıldık. Evimiz sular altında kaldı. Sadece çocuklarımın evrakları olan çantayı alabildim. Şimdi Türkiye'de olmak çok iyi hissettiriyor ama patlama sesine benzer bir ses duyduğumda çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Şkrebeta, eşinin ülkesi için Herson'da kaldığını, bu nedenle çocuklarının tamamını alarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

9 yaşındaki Maksym Kapişara ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kendimi burada daha iyi ve güvende hissediyorum." dedi.

14 yaşındaki Sofia Kononçuk da "Orada çok korkuyordum. Her gün ateş açıyorlardı, bombardıman altındaydık. Her şeye şahit oldum. Her anım korkuyla geçiyordu. Buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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