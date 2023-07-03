Antalya'da otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpması güvenlik kamerasında

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadın turiste çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

V.U. (25) idaresindeki 07 AAG 499 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Ukrayna uyruklu Halyna Overchenko'ya (64) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Overchenko'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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