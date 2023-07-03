Corendon Alanyaspor, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

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ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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