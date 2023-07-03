Kepez'de 2023 doğal gaz altyapı çalışmaları başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince, 2023 yatırım planlaması kapsamına alınan mahallelerde doğal gaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle ilçede imara uygun yapılaşması tamamlanan mahalleler, doğal gazla buluşturulmaya devam ediyor.

Son 15 yılda 35 mahallede 128 bin konuta doğal gazın ulaştığı ilçede, tüm mahallerin tamamlanması hedefleniyor.

Düdenbaşı, Erenköy ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki doğal gaz çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

Gaz dağıtım şirketi, ayrıca bu yıl Güneş Mahallesi'nin bir bölümünde, 2024 yatırım planı kapsamında ise Gazi, Sütçüler, Duacı ve Göksu, Esentepe mahalleleri ile Güneş Mahallesi'nin çalışma yapılmayan bölümünü doğal gaz altyapı çalışması yapılacak.



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