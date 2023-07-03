Aksu'daki mera arazilerinde iyileştirme çalışması yürütülüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince Aksu ilçesinde başlatılan mera arazilerinde iyileştirme çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kentteki tarımsal faaliyetleri destekleme amacıyla ilçelerdeki mera alanlarında iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Çiftçilerin arazilerden daha sağlıklı faydalanması ve hayvancılık verimini artırmayı hedefleyen çalışmalarda ekipler, arazilerde detaylı analiz yaparak en uygun mera tohumu karışımını belirliyor ve gübreleme yapıyor.

Bu kapsamda Aksu ilçesindeki Solak Mahallesi'nde bulunan mera arazisine 400 kilogram faydalı gübre ve ot karışımı atıldı.

Özel seçilen mera tohumu karışımı bitki çeşitliliğini artırarak hayvanların daha besleyici otlara ulaşmasını sağlıyor. Kullanılan NPK gübresi ise mera alanlarının toprak verimliliği de artırılıyor.

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