Alanyaspor, Brezilyalı savunmacı Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın Santos Kulübünden transfer edilen Eduardo Bauermann için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçen sezon kadrodaki oyuncularının birçoğunun kiralık olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Transfere başladık. Peş peşe transferler yapacağız. Siz de tanıklık edeceksiniz. İlk transferimiz Brezilya Serie A takımlarından Santos'un kaptanı Bauermann. Kendisi tecrübeli ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah bu transferin hem Alanyaspor için hem de kendisi için hayırlı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Brezilyalı futbolcu Bauermann da Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Bauermann, "Motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i de biliyorum. Takip ediyordum." ifadelerini kullandı.

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