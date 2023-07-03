Alanyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo'yu renklerine bağladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.



Çavuşoğlu, Carlos Eduardo ile sözleşme imzalayarak Brezilya'dan ikinci transferlerini yaptıklarını söyledi.

Carlos Eduardo'nun Alanyaspor için çok iyi şeyler yapacağına inandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Carlos, izleyip takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Hem Corendon Alanyaspor hem de Carlos için hayırlı olsun. 'Aramıza hoş geldin Carlos' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo da Alanyaspor'a ciddi katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Hem kendisinin hem de Alanyaspor'un hedefleri için çok çalışacağını aktaran Carlos Eduardo, "Taraftarların, beni saha içerisinde görmelerini istiyorum. Agresif bir oyuncuyum. Beni seveceklerini ve onları mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.