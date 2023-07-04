Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, takım futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesinde Şahin, teknik ekibine katılan antrenörler Joao Tralhao, Joti Stamatopoulos, Joao Salgado ve atletik performans uzmanı Dolu Arslan'ı futbolcularla tanıştırdı.

Kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı antrenmanın sonunda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor'un bugün Burdur'a giderek 14 Temmuz'a kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde kamp yapacağı öğrenildi.

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