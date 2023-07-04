Antalyaspor, Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Japon oyuncu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu A Takım yapılanması doğrultusunda Japon futbolcu Shoya Nakajima ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Japon futbolcu, geride bıraktığımız sezondan alacağı 130 bin avro ve önümüzdeki yıl anlaşmasındaki 630 bin avro alacağından feragat etmiştir. Böylece kulübümüz sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalarda toplam 2 milyon 60 bin avro değerinde tasarruf etmiştir. Nakajima'ya teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'in sözleşmeleri devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili müzakerelere devam ettiği belirtildi.





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