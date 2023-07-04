Kaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Ulutaş, mecliste yaptığı konuşmada, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'ni tamamladıklarını, ardından Kurban Bayramı tatilinin gerçekleştiğini söyledi.

Bayram sürecinde ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personeline teşekkür eden Ulutaş, hareketliliğin sürdüğü ilçedeki esnafın ve turizmcilerin iyi bir sezon geçirmesini diledi.

Öte yandan Ulutaş, ilk yılında Antalya 2. Amatör Küme'de şampiyonluk elde eden Kaş Belediye Spor'un başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Toplantıda, belediye bünyesinde işletilen tesislerin fiyat tarifelerinin güncellenmesiyle ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi.

Toplantı sonunda meclisin ağustos ayında tatile girmesi kararlaştırıldı.

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