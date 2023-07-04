Aylina, Uluslararası Piyano Yarışması'nda ödül aldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda eğitim alan 10 yaşındaki Aylina Raat, Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması'nda "En İyi Performans" ödülü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konservatuvar öğrencisi Aylina, İzmir'de düzenlenen piyano yarışmasına katıldı.

Aylina yarışmada, 450 katılımcının yer aldığı 9-11 yaş kategorisinde ilk 10 öğrenci arasına girdi.

Yarışmanın ikinci turunda da başarı elde eden genç piyanist, jüri tarafından En İyi Performans Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Piyano öğretmeni Maral Ahmadova İlaslan'dan eğitim alan Aylina, performansıyla katılımcılardan da büyük beğeni topladı.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.