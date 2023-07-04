Alanya'da havuz başında fenalaşan turist öldü

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin havuz başında fenalaşan Estonyalı turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Aleksandr Smorodin (52) şezlongda oturduğu sırada fenalaştı.

Smorodin, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Estonyalı turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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