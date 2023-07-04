Finike Kaymakamı Çelik, Kur'an kurslarındaki öğrencilerle buluştu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaz Kur'an kursları ve camilerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Turunçova Mahallesi Bağyaka Camisi ve Merkez Camisi'nde öğrencilerle sohbet eden Çelik, çocuklara dondurma ikram etti.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, iyi bir insan olmanın önemini belirterek, "İleride bazılarınız imam, müftü, kaymakam, polis veya jandarma olabilir. Ancak öncelikle kendinizi dininize ve bayrağınıza bağlı iyi bireyler olarak yetiştirin. Vatanınıza ihanet etmeyin, iyi bir vatan evladı olmak için elinizden gelen gayreti göstermenizi istiyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Bu ülkenin geleceği sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Finike Müftüsü Hasan Kırkan ise bu yıl ilçede 2 bine yakın öğrencinin Kur'an kursu sertifikası almasını beklediklerini ifade etti.

Kayıtların devam ettiğini belirten Kırkan, "Öğrencilerimiz camilerimiz ve kurslarımızda her gün 2 saat eğitim alıyor. Minik öğrencilerimizi bu kurslarda görmek bizim için neşe ve sevinç kaynağı oldu. Buraya çocuklarını gönderen ailelere teşekkür ediyoruz. Kurslarımızda sadece Kur'an-ı Kerim, dinimiz öğretilmiyor. Burada çeşitli sosyal etkinlikler de yapılıyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor." diye konuştu.

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