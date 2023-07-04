Kepez'de arazilere 30 bin zeytin ağacı dikilecek

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince ilçede atıl halde bulunan belediye arazilerine 30 bine yakın zeytin ağacı dikilmesi planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede zeytin üretimini teşvik etmek amacıyla zeytin ağacı dikimini artıracak.

Bu kapsamda ekipler tarafından Ulubatlı Hasan, Selçuklular ve Şehit Musa Özkan caddelerinde ağaç dikimi yapıldı, Duacı Mahallesi'ndeki 30 dönümlük araziye 600 ağaçtan oluşan zeytin bahçesi kazandırıldı.

Çalışmalarda Atatürk Orman Çiftliğine ise 6 bin ağaçtan oluşan zeytin bahçesi kurulması hedefleniyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin dört bir yanına zeytin ağacı dikmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tütüncü, Antalyalı vatandaşları zeytin ağacı dikmeye davet ederek, "Geleceğin gıdası olarak gördüğümüz zeytin üretimini teşvik etmek için de elimizin değdiği her yere zeytin ağacı dikiyoruz. Bir yandan zeytin bahçeleri kurarken, yol ve konut alanlarından kurtardığımız zeytin ağaçlarını da bahçelerimize, caddelerimize, meydanlarımıza dikiyoruz. Antalyalıları evlerinin bahçelerine zeytin ağacı dikerek, seferberliğimize destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



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