Alanyaspor, 3 yerli oyuncuyu kadrosuna kattı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran, Hollanda'dan forvet Onur Hüseyin Demir ve orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıgül'ü renklerine bağladı.

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan 33 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık, Hollanda'nın ADO Den Haag takımının altyapısından 20 yaşındaki forvet Onur Hüseyin Demir ve yine Hollanda temsilcisi Feyenoord'un altyapısından 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıgül ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini, bugün 3 oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını aktardı.



Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kariyeri ve kişiliğinin belli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Takımımıza çok şey katacağına ve faydalı olacağına inanıyorum. Kendisini de yakinen tanıyorum. Başarılı bir kaleci. Son takımı Kasımpaşa'da da başarılıydı. Bundan sonra da Alanya'mıza faydalı olacaktır. Kendisine inanıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, transferde genç oyunculara da önem verdiklerini anlatarak Hollanda'dan iki genç Türk oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.



Onur ve Muhammed'in kendilerini geliştirerek iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Hedefleri olan genç oyuncularımız, Alanyaspor'da oynamanın fırsatını değerlendirecek. O yüzden buraya geldiler." değerlendirmesinde bulundu.





- Futbolcuların görüşleri







Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Alanyaspor'da olduğu için mutluluk duyduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"İlk andan itibaren bir aile ortamında, yıllardır buradaymışım gibi hissettirdiler. Ben de başarılı olacağımıza, hep birlikte Alanyaspor'un en iyi yerde olması için gereken mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Benim için güzel bir adım oldu."

Genç oyunculardan Muhammed Emin Sarıgül ise Alanyaspor'a transfer olma şansına sahip olmasını sağlayan herkese teşekkür ederek, "Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Her iki taraf için hayırlı olsun. Çalışarak kendimi geliştirmek ve kendimi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Forvet Onur Hüseyin Demir de Alanyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Her iki taraf için en iyisinin olmasını temenni eden Onur Hüseyin Demir, "Başarılı olmak ve Alanyaspor'a katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.





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