Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğan Yıldırım'ın (50) kullandığı 07 AVB 741 plakalı motosiklet, Üründü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşerek yolda sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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