Finike'de Türkiye Diyanet Vakfına 198 kurban bağışı yapıldı

Bu test nasıl birisi olduğunuzu anlatıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfına vekaletle kurban kestirmek isteyen 198 kişi kurban bağışında bulundu.

Finike Müftüsü Hasan Kırkan, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmayı her zaman bir görev edindiğini belirtti.

Bu yılda Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kestirmek isteyen hayırseverin kurban bağışlarını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Kırkan, "Bağış yapan vatandaşlara mesajla da bilgi verildi. Kurbanın nerede kesildiğine dair mesaj verilerek güven kazanıldı. Bu yıl müftülüğümüze 198 kurban bağışı yapıldı. İnternet ortamında bağış yapanlar da oldu. Geçen yıl 121 olan sayı bu sene arttı. Emeği geçenlere ve tüm hayır sahiplerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.