7 Grammy ödüllü Amerikalı sanatçı Christina Aguilera, Antalya'da konser verecek

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ANTALYA (AA) - Antalya, 7 Grammy ödülü sahibi Amerikalı pop, gospel, caz ve R&B müzisyeni Christina Aguilera'yı konuk edecek.

Ünlü sanatçı, Regnum Live in Concert kapsamında Türkiye'deki ilk konserini vermek için Antalya'ya gelecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'da konaklayacak Aguilera, 8 Ağustos'ta kaldığı otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli Pearl Event Area'da sahne alacak.

Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan Amerikalı sanatçı, bilinen şarkılarını seslendirecek.

Regnum Live in Concert kapsamında daha önce de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie Antalya'da sahne almıştı.





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