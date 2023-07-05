Antalya'da denetim sistemiyle gemilerin denizi kirletmesi önlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da gemilerin denizde neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" uygulaması hayata geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünde düzenlenen denetim merkezinin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin ve protokol üyeleri katıldı.

Böcek, programda, yurdun 3 tarafını çevreleyen denizlerin ekonomik anlamda birçok faaliyet için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Uluslararası ticaretin büyük bir kısmının güvenli deniz ulaşımı ile yapıldığını belirten Böcek, "Antalya'mızda yat ve tekne imalatındaki başarımız dünyaca biliniyor. Turizmin başkenti olan Antalya'mıza gelen misafirlerimizin en az yüzde 80'i temiz denizimiz, eşsiz güzellikteki plajlarımız için bölgemizi tercih ediyor." dedi.

Denizlerin sadece ekonomik açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Böcek, biyoçeşitlilik açısından zengin olan denizlerin, karbon döngüsü, iklim düzenlemesi ve oksijen üretimi gibi yaşamsal işlevleri de yerine getirdiğini kaydetti.

- Kameralar sayesinde denizi kirleten gemiler tespit edilecek

"Mavi Vatan" denizleri korumak ve denizcilik sektörünü geliştirmek mecburiyetinde olduklarının altını çizen Böcek, şöyle devam etti:

"Denizlerimizin korunmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği sonucunda mavi bayrak ödüllü plaj sayımızı 229'a yükselttik. Antalya'mız 'dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kent' unvanını bu yıl da korumaktadır. Şimdi de Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile artık hiçbir deniz aracının sularımızı kirletip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlu kurumlarımız ile işbirliği içinde çalışarak Akdeniz'i beraber koruyacağız. Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemek."

Böcek, sistemde başarı elde ederek ülkenin bütün kıyılarında uygulanmasına vesile olmak istediklerini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Lokman Atasoy ise devletin kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak denizlerdeki gemi kaynaklı kirliliği önlemeye gayret gösterdiklerini anlattı.

Uzun süren çalışmanın sonunda söz konusu sistemi uygulamaya geçirdiklerini belirten Atasoy, "Gemiden denizimize bir kirlilik bırakıldığı taktirde, termal kameralar sayesinde anında tespit edilebilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sistem test edildi.





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