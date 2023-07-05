Alanya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.Ö'nün kullandığı 48 PV 175 plakalı hafif ticari araç ile K.U. idaresindeki 41 ABF 529 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan B.U. ve Y.U. yaralandı.



Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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