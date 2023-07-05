Antalya'da bir kişi kiralık otomobilde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, kiraladığı otomobilin içerisinde ölü bulundu.

Gürsu Mahallesi'ndeki sahil şeridinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Ali Rıza Akay (40) olduğu tespit edildi.

Bölgedeki incelemenin ardından Akay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Akay'ın bulunduğu otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

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